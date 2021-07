CDA Ermelo: ‘Kapitale fout om nieuw sportcentrum zonder recreatiezwembad te bouwen’

Geduld, dat is het sleutel­woord in het voedselbos in Ermelo

28 mei Het duurt nog even, maar over een paar jaar kan er volop geoogst worden in het voedselbos aan de Nijkerkerweg in Ermelo. Het stuk land, waarvan nu nog maar een klein gedeelte bewerkt is, zal uitgroeien tot een ‘bos’ waar notenbomen, fruitbomen en meerjarige gewassen welig zullen tieren. Door een stap terug te zetten, willen de initiatiefnemers stappen vooruit maken. ,,Daarvoor hebben we wel de oude kennis van vroeger nodig’’, weten zij.