CDA Ermelo leeft op in oppositie: ‘We wáren soms ook arrogant en regentesk’

Op de ochtend na de gemeenteraadsverkiezingen was Hamstra vol goede moed. De debuterende lijstrekker had daar ook alle reden toe, want met zes zetels was zijn CDA opnieuw de grootste partij geworden in Ermelo. Samen met wethouderskandidaat Esther Heutink stippelde hij die ochtend een strategie uit voor de formatiegesprekken die in het verschiet lagen.