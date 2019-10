Celstraf geëist voor aanranding militair met stofzuiger in kazerne Ermelo

,,Een idioot die midden in de nacht met een stofzuiger onder de dekens de testikels van iemand opzuigt. Dit is meer dan treiteren. Dit is aanranding.” Aldus de officier van justitie vanmorgen voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem over de 22-jarige inwoner van Genemuiden in het verdachtenbankje.

Hij eiste een gevangenisstraf van twee weken waarvan de helft voorwaardelijk tegen hem, plus een werkstraf van 120 uur. Dit niet alleen voor de aanranding van een andere militair op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo, maar ook voor schennispleging aldaar anderhalf jaar geleden.

De verdachte, die na zijn schorsing ontslag nam bij Defensie, knikte gisteren bij de woorden van de officier. Hij gaf toe dat hij in april vorig jaar twee keer de mond van een zuigende stofzuigerslang tegen de voor- en achterkant van de onderbroek van de militair had gehouden terwijl deze in bed lag. Ook erkende hij dat hij meermalen met zijn ontblote geslachtsdeel voor het gezicht van het in bed liggende slachtoffer had lopen zwaaien. Verder sprong hij weleens naakt op zijn bed.

‘Dommigheid’

“Stom. Ik heb er niet bij nagedacht”, aldus de verdachte. ,,Het was dommigheid. Ik heb er wel spijt van.” Op de vraag van de voorzitter waarom hij zich op dit slachtoffer richtte, antwoordde hij dat de militair een beetje het buitenbeentje van de groep was. ,,Het was niet echt om te pesten”, zei hij. ,,Meer om te treiteren. Een beetje uitdagen.” Het initiatief had bij hemzelf gelegen. Anderen hadden niet meegedaan.

Schorsing

De voorzitter vroeg zich af wat het verschil is tussen pesten en treiteren. Op zijn vraag hoe de militair reageerde, zei de verdachte dat deze hem had weggeduwd. Andere militairen hadden ook gezegd dat hij moest ophouden. Toch gebeurde het opnieuw. Uiteindelijk stapte het slachtoffer naar de sergeant en werd de verdachte geschorst.

,,Wat mankeert je om je zo te gedragen?”, vroeg de officier van justitie zich af. ,,Dit is in strijd met alle normen en waarden binnen Defensie.” Wat hem betreft gaat de verdachte hiervoor de cel in. De verdachte was zonder advocaat naar de zitting gekomen. Hij bracht niets in ter verdediging.