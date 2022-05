Chalet brandt uit in Ermelo: buren proberen met tuinslang vuur te bestrijden

Winkels in Ermelo blijven voorlopig dicht op zondag, winkeliers in Harderwijk krijgen juist de vrije hand

De winkels in Harderwijk mogen op elke willekeurige zondag de deuren openen, ook als het een feestdag is. De ondernemers krijgen daarin de vrije hand. ,,Wel graag collectief.’’ Een voorstel in Ermelo om ook daar de koopzondag in te voeren, kwam te vroeg. Een nieuwe discussie volgt later dit jaar.

20 april