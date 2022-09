Chauffeur Dejan reageert snel bij aanrijding in Ermelo: ‘Meteen mijn bus overdwars gezet’

Wouter uit Elspeet moest na hartstil­stand 20 minuten wachten op ambulance

In Elspeet en Vierhouten is de ambulance er in spoedgevallen niet altijd binnen de landelijke norm. Maar hoe groot is dat onlangs opnieuw door de gemeente Nunspeet aangezwengelde én volgens de SGP levensbedreigende probleem? De meningen lopen nogal uiteen.

4 augustus