Chinese leerlingen kijken hun ogen uit in Ermelo

VIDEONadat twee groepen van middelbare school Groevenbeek uit Ermelo eerder al in China zijn geweest, is deze week het eerste tegenbezoek. De gasten kijken hun ogen uit: ,,De omgeving hier is heel mooi.”

Nederlanders zijn gek op brood, er zijn hier enorm veel fietsers en fietspaden en de omgeving is prachtig. Deze zaken zijn Chinese leerlingen na drie dagen het meeste opgevallen tijdens hun bezoek aan Ermelo. De 18 leerlingen en 2 begeleiders van een High School uit Zhenjiang verblijven tot zaterdagmorgen nog in de regio, dankzij partnerschool Christelijk College Groevenbeek.

Tegenbezoek

Bij Groevenbeek wordt nu voor het tweede jaar Mandarijn gegeven, een officiële taal in China. Docente Hong Chen vertelt dat de animo hiervoor groot is: ,,zo’n honderd leerlingen volgen nu de Chinese les. Ondertussen heb ik contact gelegd met de school in China voor uitwisseling. Leerlingen van ons zijn daar al geweest en willen eigenlijk nog wel een keer terug. Dit is het eerste tegenbezoek”, zegt Chen, die tevens als tolk fungeert deze week.

De leerlingen bezoeken de hele week Ermelo en omgeving. Deze woensdagmorgen neemt de groep een kijkje op het gemeentehuis voor een rondleiding en ontmoeting met burgemeester André Baars. In de raadzaal komen de verschillende telefoons al snel voor de dag om foto’s en video’s te maken. Bij de uitleg van Baars over zijn functie en gemeente, en de vertaling van tolk Hong Chen, wordt er veel instemmend geknikt door de Chinese studenten.

Echte instrumenten

Het enthousiasme over de reis is groot onder de gasten. ,,De omgeving is heel mooi. De mensen zijn heel aardig. En er wordt veel gefietst. Dat vind ik leuk”, meldt de 16-jarige Fang. Even verderop zit Lee (17) te wachten op wat er komen gaat. ,,Ik vind deze reis heel interessant. Op school is het me opgevallen dat het heel professioneel is allemaal. Bij muziek zijn er ook echte instrumenten. Ik vind het heel leuk en gezellig, maar jullie eten is wel apart.”

Na de groepsfoto met de burgemeester wil bijna iedere leerling nog even een individueel kiekje met Baars. Als afsluiting krijgen ze allemaal een cadeautje mee, waarbij de verbinding tussen beide landen nog weer even moeiteloos wordt gemaakt. De Chinezen ontvangen drop uit Ermelo in een trommeltje. Dat laatste uiteraard ‘made in China’.