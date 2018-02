Christelijk College Groevenbeek krijgt meer ruimte in Ermelo

Leerlingen van Christelijk College Groevenbeek in Ermelo hebben straks weer alle ruimte. Maandag zijn de handtekeningen gezet onder het bouwcontract. Het schoolgebouw wordt uitgebreid met twee nieuwe afdelingen.

Bij de sector tvwo/atheneum/havo komt naast de grote aula een nieuw gebouwdeel met drie lokalen en een ruim leerplein, waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken, meldt de school. In het gebouwdeel van het vmbo komt boven de aula een verdieping met twee gewone lokalen, een groot leerplein en een ruimte voor dramalessen.

Overblijven

Dankzij deze uitbreidingen heeft Groevenbeek weer voldoende ruimte voor alle onderwijsactiviteiten, meldt de school. Ook de overblijfruimtes voor de leerlingen van beide afdelingen worden uitgebreid.

Groevenbeekdirecteur Leo Duifhuizen zette maandag zijn handtekening onder de bouwovereenkomst met de directeuren Prins van aannemer Prins Bouw en Wilms van Van Dorp Installaties. De voorbereidingen voor de bouw starten in de meivakantie en een belangrijk deel van het werk wordt gepland in de komende zomervakantie. De nieuwe afdelingen worden in het najaar van 2018 opgeleverd.

Extra sportzaal

Daarmee is het werk nog niet gedaan. Groevenbeek wil een extra sportzaal bij de school bouwen en grote delen van het schoolterrein krijgen een facelift. De omgeving van het schoolgebouw moet speelser worden, 'met allerlei mogelijkheden voor de leerlingen om in hun pauzes actief bezig te zijn of ergens rustig te gaan zitten'.