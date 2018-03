'Club van vier' ligt op koers met vorming coalitie in Ermelo

Onbekend schilderij van Vilmos Huszár uit 1924 ontdekt

29 maart Een schilderij dat al meer dan 75 jaar in het bezit is van dezelfde familie, blijkt een werk te zijn van de bekende kunstenaar Vilmos Huszár (1884-1960). Het is gemaakt in juli 1924 en toont het dorpsgezicht van Ermelo. ,,Echt een heel bijzondere ontdekking", aldus Huszár-kenner Jos Kunne uit Harderwijk.