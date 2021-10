VIDEO Deining skateboar­ders en carillon op Raadhuis­plein Ermelo maakt buurt dol: ‘Zo vaak, zo luid en zo dichtbij’

15 oktober Het carillongeluid en het gezoef van skateboardende jongeren zouden hard doorklinken in hun woningen sinds het Raadhuisplein in Ermelo is gerenoveerd. Bewoners van vier appartementen aldaar hebben bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast. Deze bekijkt of er een skateverbod kan komen.