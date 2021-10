OVER DE TONG Aandacht, gastvrij­heid, sfeer en prima prijzen: de sleutels tot succes bij Restaurant Theehuis Uddeler­meer

21 oktober ‘Restaurant Theehuis Uddelermeer sinds 1923’ staat op de website. In dat jaar werd het theehuis in Uddel geopend, waarna het in 1943 volledig afbrandde. Maar het is ook weer opgebouwd, met in 1953 het restaurantgedeelte als toevoeging. Een plek vol historie in de oudste bossen van de Midden-Veluwe en nog steeds eigendom van het Koninklijk Huis.