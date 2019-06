‘Clyde’ (18) uit Voorst krijgt jaar cel voor vijf overvallen, zijn 'Bonnie’ uit Ermelo wacht nog op straf

De jongen heeft tussen 23 oktober en 2 november 2018 vijf supermarkten overvallen. Bij drie van de overvallen was ook zijn vriendin L. W. vermoedelijk betrokken. Het koppel kreeg al snel de bijnaam Bonnie en Clyde, naar de jonge Amerikaanse bankrovers uit de jaren 30. Ze maakten samen duizenden euro’s buit. De overvallen vonden plaats in Den Dolder, Hilversum, Bussum, Nijkerk en Vianen. Met een groot mes dwong de jongen de caissières het geld uit de kassa te geven.

Het duo werd vorig jaar in november opgepakt in het Van der Valk-hotel in Vianen. Ze werden, allebei bloot, van hun bed gelicht door de politie nadat iemand hen had herkend. De jongen (toen nog 17 jaar) had een dag ervoor de Albert Heijn in Vianen overvallen.