Coach Herman Egberts is bij Ermelose korfballers steunpilaar voor man met steunhart

Speelboer­de­rij Ermelo op slot na positieve coronatest medewerker

21 augustus Speeltuin Boerderij-Pret in Ermelo heeft met onmiddellijke ingang de deuren gesloten in verband met een coronabesmetting van een medewerker. Eigenaars Otto en Aline van Nijhuis nemen geen enkel risico en zijn ook meteen in quarantaine gegaan. ,,Erg zuur is het wel, midden in de vakantietijd.’’