Corona Adviespunt moet Veluwse recreatieondernemers behoeden voor overhaaste beslissingen

Ermelose gemeente­raad zegt ‘nee’ tegen plaatse­lijk corona­fonds voor onderne­mers

15 mei In tegenstelling tot Harderwijk, komt er in Ermelo geen extra noodfonds voor bedrijven die door de coronacrisis in geldproblemen zijn gekomen. CDA en ChristenUnie wilden daarvoor een half miljoen euro beschikbaar stellen, maar de rest van de gemeenteraad ziet dat niet zitten. Onnodig en te risicovol, is het oordeel.