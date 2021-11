Corona in de klas geeft kopzorgen: ‘Veel overleg en maatwerk’

Met het stijgend aantal coronabesmettingen nemen ook de kopzorgen bij basisschooldirecteuren toe. Uit een rondgang in deze regio blijkt dat het nog meevalt met het aantal klassen dat naar huis wordt gestuurd, maar bijna alle scholen krijgen te maken met leerlingen die positief getest zijn danwel waar in de thuissituatie iemand besmet is. Of leerkrachten die door besmetting of quarantaine uitvallen. Het zorgt voor veel overleg: intern, met de ouders, met de GGD.