Coronademonstratie wekt irritatie in centrum van Ermelo: ‘Jullie zijn een kleine minderheid!’

Update Worden iconische rododen­drons in Nunspeet gekort­wiekt? Staatsbos­be­heer eerst in gesprek met dorpsbewo­ners

Of de honderd jaar oude rododendrons in het Zandenbos in Nunspeet behouden blijven, is hoogst onzeker. Staatsbosbeheer benadrukt dat nog niets vastligt. De natuurbeheerder gaat eerst met dorpsbewoners in gesprek over de controversiële ingreep.

24 november