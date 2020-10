Daar staat de burgemeester aan de deur: ouderen in Ermelo blij verrast door gratis diner

Opluchting bij Donald Duck: Ermelo, het dorp van de eenden­slach­te­rij, heet niet langer ‘Duckstad’

22 oktober Ermelo is geen Duckstad meer. Het bord met de tekst ‘Welkom in Duckstad’ bij de entree van het dorp is weggehaald. Een actie van de zware jongens misschien? Of weggetoverd door Madam Mikmak? Bij de Donald Duck werden ze er toch al niet vrolijk van, die goedbedoelde link met een eendenslachterij...