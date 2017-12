Danielle (34) vermist uit instelling in Ermelo

Provincies werken aan nieuw draaiboek voor de wolf

30 november Provincies gaan hun draaiboek voor de wolf aanpassen. Gezien de laatste ontwikkelingen - de wolf wordt steeds vaker in Nederland gespot - is het huidige draaiboek aan vernieuwing toe. Het nieuwe draaiboek moet handvatten bieden voor wanneer de wolf zich daadwerkelijk in ons land vestigt.