De das wilde niet verhuizen voor groeiend Harderwijk en dit dode dier bewijst dat ze er nog altijd zijn

Bewoners van bouwvalli­ge Slokkerhui­zen in Ermelo dreigen met gang naar de rechter als Uwoon niet over de brug komt

26 maart Meerdere bewoners van de bouwvallige huurwoningen van Uwoon in de wijk Driesprong in Ermelo hebben een advocaat in de arm genomen. Het wantrouwen in de wijk is groot, omdat ze anderhalf jaar van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Zelfs een onafhankelijk onderzoek naar de gebreken in hun woningen wordt met grote argwaan bekeken. Ondertussen blijkt dat de situatie in sommige gevallen nog schrijnender is dan tot nu toe gedacht.