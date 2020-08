De Haeghehorst in Ermelo: ‘Een camping runnen met coronavoorschriften is lastiger dan je denkt’

Veluwse Trailrun in Ermelo alsnog geschrapt, organisa­tie vreest tweede coronagolf

31 juli De Veluwse Trailrun in de bossen bij Ermelo, die gepland stond voor zaterdag 5 september, is alsnog geschrapt. Reden hiervoor is de recente stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land. ‘We kunnen de veiligheid van de deelnemers en bezoekers niet 100 procent garanderen’.