De Hema in Ermelo blijft, alleen in welke vorm is nog onduidelijk

Expositie van scherven ‘slingert’ door centrum van Ermelo: iedereen kon meedoen, nu kan iedereen kijken

In de Stationsstraat in Ermelo zijn ze vanaf vandaag overal te zien: twintig vitrinekastjes met daarin stukjes aardewerk. Het is het eindresultaat van het project Scherven van Geluk. Wethouder Hugo Weidema opent de tentoonstelling vanmiddag in museum Het Pakhuis.