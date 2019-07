De laatste Geelzwart-taarten op het rad van avontuur in Ermelo

video 'Ze probeerden me weleens om te kopen’

28 juli Tjibbe (26) is een stoere blonde Fries. Jaren geleden hier ooit verzeild geraakt op de Veluwe en blijven hangen. Naast hem, in de kantine van FC Horst, zit Wim. De rolverdeling is duidelijk: Tjibbe is de klos, Wim is de baas. De koppen zijn zo geteld. Eén, twee. Meer mensen zijn er niet.