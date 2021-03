De lente begint ook zonder lammetjesdag bij de kuddes in Ermelo, Elspeet en Epe-Heerde

video Met kousen aan kan de ‘aorta van Harderwijk’ weer vijf miljoen liter rioolwater per uur aan

2 maart Het is de grootste rioolklus in Harderwijk sinds jaren. Ruim een kilometer transportriool - waar na hevige regen per uur vijf miljoen liter afvalwater uit Putten en Ermelo door stroomt - is toe aan een stevige opknapbeurt. Voordat er gaten vallen in de 52 jaar oude betonnen buizen. De oplossing? Een kous er in. Kosten: 3,6 miljoen euro.