Dertig maanden eis voor ontucht Ermeloër met drie 14-jarige meisjes, maar verdachte onvindbaar

De Hut van Cartouche in Ermelo is gered en wordt een plek voor echte vrijbui­ters

12:00 De Hut van Cartouche in Ermelo is uit de gevarenzone. Dorpsbewoners Peter en Monique Post hebben zich ontfermd over het unieke gebouwtje in de bossen bij Speuld, dat ooit aan de legendarische natuurvorser Arnold ‘Cartouche’ van der Wal toebehoorde. Ze willen het meer toegankelijk maken voor publiek.