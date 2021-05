Deskundige onderzoekt scheuren en gaten in prefabhuizen Ermelo, schuurtjes volgen binnenkort

Gaslek bij basis­school in Ermelo, pand uit voorzorg ontruimd

3 mei De Prins Bernhardschool in Ermelo is maandagmiddag getroffen door een gaslek. Het pand is door de politie en brandweer uit voorzorg ontruimd. Naar alle waarschijnlijkheid is het gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden vlakbij de school.