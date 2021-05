Deskundige onderzoekt scheuren en gaten in prefabhuizen in wijk Driesprong in Ermelo, schuurtjes volgen binnenkort

Chauffeur uit Ermelo opgepakt in haven Rotterdam met vele honderden verstopte kilo’s drugs

7 mei Een 52-jarige chauffeur uit Ermelo is in de Rotterdamse haven aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Bij meerdere controles werd 2773 kilo drugs onderschept met een straatwaarde van ruim 207 miljoen euro. De Ermeloër is voorgeleid en zit 14 dagen langer vast.