Deuren pizzabezorger Horsterweg in Ermelo blijven vooralsnog dicht

De Raad wijst in een spoeduitspraak het verzoek van New York Pizza van de hand om de zaak in afwachting van de definitieve bodemzaak later dit jaar alvast te openen. De Raad van State vindt het nog lang geen uitgemaakte zaak of het bestemmingsplan een dergelijke horecafunctie in de leegstaande winkel mogelijk maakt. De gemeente Ermelo en omwonenden vinden van niet. Volgens New York Pizza past haar lichte horecabezorgfunctie wel degelijk in het bestemmingsplan. De Raad wil dat later dit jaar in de bodemzaak uitzoeken.