Deze gedupeerde kroegbaas is helemaal klaar met college Ermelo en stapt opnieuw naar de rechter

Ermelo kan tonnen­claim verwachten, afhande­ling hoofdpijn­dos­siers wekt ergernis

Vanaf nu alleen maar vooruit kijken en een punt zetten achter het verleden in Ermelo? Vergeet het maar. Hoofdrolspelers in de hoofpijndossiers die daar al vele jaren kopzorgen geven, vinden dat de gemeente zich er veel te gemakkelijk van afmaakt. In een dossier dat burgemeester Burmanje als gesloten beschouwt, wordt zelfs een claim voorbereid die in de tonnen loopt.

28 oktober