Deze kroegen in Ermelo tappen met tijdelijke fusie uit hetzelfde vaatje om coronacrisis het hoofd te bieden

De Haeghe­horst in Ermelo: ‘Een camping runnen met coronavoor­schrif­ten is lastiger dan je denkt’

1 augustus Een camping runnen in het hoogseizoen en dan ook nog eens te maken krijgen met coronavoorschriften is niet makkelijk. Bij camping De Haeghehorst in Ermelo was het even puzzelen, maar na wat aanpassingen functioneert alles. Het zoeken loont.