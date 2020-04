Deze mensen ontvingen vandaag een koninklijke onderscheiding in Ermelo

Honderden Nederlanders kregen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Bekijk welke mensen in Ermelo een lintje kregen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jan Togtema (71) was tot zijn pensionering in 2009 zelfstandig dierenarts. Daarnaast zette hij zich in als bestuurslid bij de Kynologenclub Noord-West Veluwe, hij was secretaris bij de Groep Praktici Grote Huisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Voorts fungeerde Togtema als afgevaardigde naar de Federation of Veterinarians of Europe. Togtema zette zich in voor de Stichting Schapedrift Ermelo, Estalla Fonds Ermelo, Molenstichting De Koe, Stichting Pinel, Stichting De Brug Kosovo, Sportraad Ermelo, Rotary Ermelo/Harderwijk en hij was vrijwilliger bij het Project Uitzending Managers.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan van Aller (73) is tot zijn pensionering in 2007 werkzaam geweest als medewerker burgerzaken bij de gemeente Ermelo. Hij Betrokkene fungeerde als ouderling van de hervormde Westerkerk. Nu is hij pastoraal medewerker. Van 1986 tot 1995 was Van Aller bestuurslid van het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo. Van Aller zette zich in als vrijwilliger bij serviceclub Probus in Ermelo, bij de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Ermelo, en als surveillant bij examens op het Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk. Ook begeleidt hij mensen met een visuele beperking om ze uit hun isolement te halen.

Lijsje van Aller Wallet (73) was vrijwilliger bij de Westerkerk, onderdeel van de Hervormde Gemeente Ermelo. Voorts is zij de coördinator van de kookgroep Alpha-cursus. Ze deed vrijwilligerswerk bij Christelijke Bibliotheek De Aker te Putten, het Astmafonds te Ermelo en bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Ermelo. Met haar echtgenoot bezoekte ze elke twee weken een man met een visuele beperking.

Gré Hooijmeijer (72) was medeoprichter en vrijwilliger bij HSV De Brandersstad. Ze was kynologisch instructeur en bestuurrslid bij de Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en bij Kynologenclub Noord-West Veluwe.

Geurt van den Ham (85) werkte tot 1991 als hovenier bij `s-Heeren Loo. Hij zetten zich in als vrijwilliger bij voetbalvereniging EFC ‘58 Ermelo als jeugdleider onderhoudsmedewerker en scheidsrechter. Hij hielp als vrijwilliger bij de renovatie van de beide kerkzalen van de Gereformeerde kerk Ermelo, waar hij de edrijvende kracht is achter het maandelijkse klussenteam.

Hendrika Kist-Mulder (77), werkzaam als beheerder van de camping De Merel te Ermelo, die door de gasten wordt omschreven als een heuse zorgboerderij. Ze zette zich in voor het Leger des Heils, waar ze kleding sorteert. Verder was ze vrijwilliger bij de gereformeerde kerk Ermelo, als diaken en ze doet pastorale bezoeken.

Gerrit Mulder (69) was tot zijn pensionering werkzaam geweest bij de gemeente Ermelo. Hij zette zich in als vrijwilliger voor de Nederlands gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Putten. Hij was vrijwilliger bij de Toneelvereniging L’Ami en bij cabaretgroep Stratego. De meeste bekendheid kreeg hij bij Stichting Culturele Dialoog Ermelo (SCDE), waar hij de kaartverkoop regelde, de ontvangst van de artiesten en de barwerkzaamheden.