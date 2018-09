Deze vrouwen zijn gék van de Formule 1 (en ze kijken dit keer samen in Ermelo)

Ermelo wordt in het weekend van 6 en 7 oktober overspoeld door vrouwelijke Formule 1-fans. Die gaan namelijk samen in Hotel Heerlickheijd de Grand Prix van Japan bekijken. In het roze. Bedenker van de Formule 1 vrouw, Svenja Tillemans, legt uit waarom de Veluwe wordt bezocht.

Allereerst, waarom een speciale fanclub voor vrouwen? Worden jullie bij de bestaande clubs geweerd?

,,Geweerd niet. Maar ik heb wel vaker gemerkt dat de Formule 1 een enorme mannenwereld is. Dan zei ik iets op Facebook en werd ik meteen door mannelijke fans weggezet. Zo van: jij bent een vrouw, je hebt toch geen verstand van zaken, want dit is een technische sport. Er waren zelfs mannen die schreven dat mijn enige recht het aanrecht was. Met De Formule 1 Vrouwen maken we een einde aan die onzin. We hebben meer dan 1700 volgers, ook mannen. Als iemand ons wegzet als onkundig, dan krijgt-ie meteen alle vrouwen achter zich aan”, waarschuwt ze met een kwinkslag.

Een Grand Prix kijken in Ermelo, waarom eigenlijk daar?

,,We hebben elk jaar twee van dit soort uitjes. Ik zoek ze hoogstpersoonlijk uit. In maart ben ik in Ermelo gaan kijken. Kwam ik in Hotel Heerlickheijd meteen twee mensen in Red Bull-outfit tegen. Dat voelde gewoon goed. We komen daar zaterdag 6 oktober aan, gaan ’s avonds Japans eten om de hoek en dan de volgende ochtend samen de race kijken.”

Maar kun je niet beter gewoon een wedstrijd bezoeken?

,,Dat doen we ook hoor! We zijn dit jaar nog bij de Grand Prix van Hongarije geweest. Het werd een debacle voor Max Verstappen, want die viel snel uit. Maar het was een prachtige wedstrijd, met heel veel gevechten. Ook zijn we bij een race op Silverstone gaan kijken.”

Zijn jullie allemaal Max-fans?

,,Nee. Wij zijn niet de Max Vrouwen, maar de Formule 1 vrouwen. Van wie je fan bent, dat maakt niet uit. Uiteraard ben ik dol op Verstappen. Maar ook op Ricciardo. En Kimi Räikkönen. Die Fin is geen chagrijn, zoals veel mensen denken. Hij is hartstikke grappig. Houdt van karaoke. Hij heeft zelfs een eigen karaokebar.”



Jullie dragen allemaal roze. Is dat dan niet weer heel cliché?