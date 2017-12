Dief legt gestolen kentekenplaat van politie onder kerstboom

De politieauto stond vannacht geparkeerd in het centrum van Ermelo. Rond 4.30 uur merkte de politie dat de kentekenplaat verdwenen was van deze dienstwagen, een Volkswagen Transporter. Maar wat de dader niet in de gaten had, was dat hij werd gefilmd terwijl hij de plaat eraf schroefde. Vol in het beeld stond hij van de bewakingscamera.