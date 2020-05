Directeur eendenslachterij Ermelo: ‘Criminele dierenactivisten hebben mijn vrachtwagens in brand gestoken’

Corona-uit­braak in woning ’s Heeren Loo in Ermelo

27 mei In een woning op het woonzorgpark van zorgorganisatie ’s Heeren Loo in Ermelo is bij vier bewoners corona geconstateerd. Ook een werknemer die bewoners in het huis begeleidt, is besmet. De cliënten zijn vanaf het moment van verdenking inmiddels in quarantaine geplaatst. De werknemer zit sindsdien thuis in quarantaine.