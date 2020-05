Directeur eendenslachterij Ermelo wil desnoods knokploeg inzetten om activisten te weren: ‘We moeten zelf actie ondernemen’

De directeur van eendenslachterij Duck-to Tomassen in Ermelo zet alles op alles om zijn bedrijf in de toekomst te beschermen tegen dierenactivisten. Hij wil desnoods een knokploeg inzetten om te voorkomen dat er weer zoiets gebeurt als afgelopen week. Dat zegt Gertjan Tomassen drie dagen na de brand bij zijn eendenslachterij . ,,Als de daders na twee weken weer vrij rondlopen, moeten we zelf actie ondernemen.’’

De politie maakte gisteren bekend dat een 34-jarige man zichzelf heeft aangegeven in verband met de brand. Of dit ook de daadwerkelijke brandstichter is, die op camera werd vastgelegd, is niet bekend.

Miljoen euro schade

Tomassen is blij dat de politie iemand heeft opgepakt. ,,Dat is altijd goed. Maar of het degene is die bij ons geweest is weten we niet’’, zegt Tomassen. Hij zegt voor een miljoen euro schade te hebben na de brand. Vijf vrachtwagens brandden in de nacht van woensdag op donderdag uit. De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten.

Op de opvallende beelden is te zien hoe een persoon brand sticht en vervolgens zelf ook vlam lijkt te vatten:

Tomassen zei na het zien van de camerabeelden onmiddellijk dat de brand het werk zou zijn van dierenactivisten die de brand met jerrycans hebben aangestoken. Het bedrijf wordt volgens hem vaker bedreigd door activisten. Hij vindt dat ze nu te ver zijn gegaan. En de timing is extra zuur. ,,Normaal zijn er altijd mensen aanwezig, maar door de coronacrisis liggen we even stil. Je gaat er niet vanuit dat er zulke criminelen lopen die juist nu de boel in de brand steken.’’

Belgische activist

De brandstichter verloor na het aansteken van de brand zijn autosleutels op het terrein van de slachterij. Die sleutels pasten op een auto met Belgisch kenteken die vlakbij stond. De auto staat volgens Tomassen op naam van een Belgische activist. Hij durft niet te zeggen of de man die zichzelf heeft aangegeven bij de politie de man op de camerabeelden is. ,,Het kan ook een handlanger zijn. Ik ben bang dat dit gewoon iemand is die de schuld op zich neemt.’’