Discussie koopzondag bereikt eindelijk Ermelo, maar gaat er ook wat veranderen?

Politiek Ermelo zet vol in op woningbouw, maar is verdeeld over het waar en hoe

Kantoorpanden omvormen tot appartementen, een grote nieuwbouwwijk in Ermelo-West en tiny houses in het buitengebied. Alle politieke partijen in Ermelo zijn het erover eens dat er dringend behoefte is aan nieuwe woningen. In de verkiezingsprogramma’s is dan daar ook volop aandacht voor. Maar de meningen zijn verdeeld over het hoe en waar.

28 februari