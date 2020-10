Dit is waarom een ‘Duckstad-bordje’ op deze rotonde in Ermelo is verdwenen

Een aanslag en boze burgers: Welkom in Ermelo, hier regeert de eend(enslachterij) en is iedereen boos op elkaar

27 juni Een nachtelijke aanslag, rechtszaken, boze burgers, een gefrustreerde gemeenteraad. West-Europa’s enige eendenslachterij, Tomassen Duck-To BV in Ermelo, ligt onder vuur van omwonenden en dierenactivisten. Het bedrijf lapte bouw- en milieuregels aan de laars en zorgt, zo stellen omwonenden, voor geluids- en stankoverlast. De baas van de slachterij is er klaar mee. Hoe het hommeles werd in een Ermeloos buurtje.