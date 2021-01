Dit kunnen we wel gebruiken, een beetje peptalk van leraar en rasoptimist Lucelle uit Ermelo: ‘Denk aan die stip op de horizon mensen’

Harderwijk is dé plek voor alle dieren in nood op de Noord­west-Veluwe, negen gemeenten doen mee

6 januari De opvang en het transport van dieren in nood wordt vanaf dit jaar op de Noordwest-Veluwe geregeld door één dierenopvang en één dierenambulance-organisatie. Robin Schalij van Dierencentrum de Ark in Harderwijk heeft daarover afspraken gemaakt met de alle gemeenten in de regio. Met name voor Putten een verademing, waar ze de afgelopen jaren al twee ambulancediensten versleten.