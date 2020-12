Dorine Burmanje (66) combineert ANWB met burgemeesterschap van Ermelo: ‘Ik moet ook aan mijn toekomst denken’

Pony's ontsnappen 8 (!) keer uit opvang Ermelo, nu dreigt een boete: ‘Maar het schrik­draad is doorge­knipt’

4 december Bij pony-opvang De Shetterie aan de Telgterweg in Ermelo is de sfeer gespannen. Afgelopen zaterdag ontsnapte voor de achtste keer een grote groep pony’s en de buren waren daar niet blij mee. De politie moest in actie komen en maakte proces-verbaal op. Nu dreigt zelfs een dwangsom van de gemeente.