Dorpsdichter zoekt Ermelose gedichten

videoKent of schreef u een gedicht over Ermelo? Laat het dan weten aan dorpsdichter Fiet van Beek. Samen met collega-dichter André Troost, verzamelt ze deze gedichten voor een boek dat begin 2019 uitkomt.

Over wat voor een boek hebben we het precies?

,,Een bloemlezing van gedichten over Ermelo, al dan niet gecombineerd met foto's van de plaats, gebeurtenis of de persoon waar het gedicht over gaat. Het dorp Ermelo in al haar facetten laten zien via de poëzie, daar gaat het om. Kijk, ik ben nu twee jaar dorpsdichter en als ik volgend jaar stop, dan vind ik het leuk om iets tastbaars achter te laten.''

Zijn er dan zoveel gedichten over Ermelo gemaakt, dat jullie daar een boek van kunnen maken?

,,Makkelijk, daar ben ik inmiddels wel achter gekomen. Bijna overal waar ik als dorpsdichter kom, word ik geconfronteerd met lokale dichtkunst. Dan kent die nog een gedicht van vroeger, of heeft er een in een boekje op zolder. Ik wil er minstens vijftig hebben voor mijn boek en zoveel heb ik er inmiddels al wel.''

Waarom hebben jullie dan nog nieuwe nodig?

,,Omdat de kwaliteit van de gedichten uiteenloopt én omdat Andre en ik graag wat te kiezen willen hebben. We willen een zo divers mogelijk pallet bieden van verschillende dichters en onderwerpen.''

Naar welke gedichten zijn jullie nog specifiek op zoek?

,,In principe van alles, maar we missen nog gedichten uit de militaire hoek. Er is toch vast wel een soldaat die een mooi gedicht heeft geschreven? Datzelfde geldt voor de vele toeristen die Ermelo hebben bezocht. En natuurlijk de bewoners van een van de vele instellingen hier.''

Zijn er ook bekende dichters en schrijvers die over Ermelo schreven?

,,Jazeker! Zo schreef Simon Vestdijk een gedicht over twee beken bij Leuvenum: 'De eerste liep langs hoogbestruikten boschrand over steenen, den blauwen hemel tot spiegel. Schichtig verdwenen was de ander, donkerder omloofd en diep.' Dat wil ik er graag in hebben, maar dan moeten we het wel rond krijgen met de auteursrechten. Persoonlijke favoriet is een serie sonnetten van Jan Kal. Over het meisje Ellen dat op Veldwijk verbleef en waar hij hopeloos verliefd op was.''

Je stopt toch zeker ook wel een of twee gedichten van jezelf in het boek?

,,Dat denk ik wel. Welke dat worden, dat kan ik niet zeggen. Simpelweg omdat ik die keuze aan André overlaat. Ik laat me verrassen.''

Contact opnemen met Fiet van Beek kan via dorpsdichterermelo.nl.