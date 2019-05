Drie Ermelose cafés de fout in met rokers

Ballonnen­ver­bod op Veluwe: maximaal drie maanden cel of duizenden euro's boete

8:54 Waar de supermarktmanager is? Nou, die zit in de cel, want hij kon de boete voor het organiseren van een ballonnenwedstrijd niet betalen... Zo zou het zo maar eens kunnen gaan in plaatsen als Apeldoorn, Harderwijk en Ermelo, die een oplaatverbod hebben aangekondigd. Wie dat negeert kan maximaal drie maanden cel krijgen of een boete van 4.150 euro.