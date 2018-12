Drie wolven naar museum Het Pakhuis in Ermelo

Drie wolven zijn vanaf 14 december te zien in Het Pakhuis in Ermelo. Het museum wil bezoekers zo kennis laten maken met ‘onze nieuwe buren’.

Wolvengehuil dat de nachtelijke rust in Ermelo doorbreekt. Sommigen vinden dat idyllisch. Voor anderen is het een schrikbeeld. Maar, zo stelt Museum Het Pakhuis aan het Molenaarsplein 24, hoe goed kennen we deze nieuwe inwoner eigenlijk? Vanaf 14 december wil directeur Germa Greving jong en oud alvast vertrouwd maken met alle fabels en feiten rond ‘de nieuwe buur’.

Opgezet dier

,,Het idee voor WOLF, zoals de tentoonstelling heet, sudderde al langer dan een jaar’’, zegt Greving. ,,Bij nieuwe buren ben je ook benieuwd wie het zijn. Dus waarom ook niet nieuwsgierig naar de wolf?’’

Maar natuurlijk geen expositie zonder hoofdrolspeler. ,,Dat was niet eenvoudig. Musea of organisaties die er een bezaten, wilden die graag houden vanwege de toegenomen maatschappelijke belangstelling. Uiteindelijk was De Bastei in Nijmegen bereid een opgezet exemplaar af te staan. Om later toch nog vergezeld te raken van twee andere wolven uit het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.’’

Lange historie

De mens en de wolf hebben een lange historie. Greving: ,,Sporen in bepaalde grotten wijzen erop dat ze soms zelfs samengeleefd hebben. Maar vaker was er sprake van conflicten. Met name in de middeleeuwen ontstonden er wolvenjachten.’’

Ook voor deze tentoonstelling grijpt Museum het Pakhuis terug op de inmiddels vertrouwde formule van informatie, educatie en actie. Wolven kunnen op kilometers afstand ruiken en hebben een breed gezichtsveld. ,,We spelen daarop in met een bril waarmee je naar achteren kunt kijken’’, vertelt Greving. ,,En hebben een heus wolvenmenu. Een MacWolf met wolvenhapjes.’’

Prenten

Volgens bosbeheerder Henk-Jan Zwart van de gemeente Ermelo zijn er al wolven. ,,Er schijnt een koppeltje rond te zwerven op de noordelijke Veluwe. Zelf heb ik op de Ermelosche heide prenten (‘pootafdrukken’, red.) gezien die voor 95 procent zeker van een wolf afkomstig zijn.’’