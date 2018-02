Drogistenechtpaar Etos Stationsstraat na 44 jaar met pensioen

Ermelo heeft primeur met AutoMaatje

9 februari Ermelo is de eerste gemeente in een wijde regio, waar het mobiliteitsproject AutoMaatje van de ANWB wordt uitgerold. Onder de vlag van Welzijn Ermelo rijden vanaf april zo'n 15 vrijwilligers met hun eigen auto hun minder mobiele dorpsgenoten naar de kapper of naar de bioscoop.