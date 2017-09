Regen is geen enkel probleem voor de luchtmobiele brigade, maar vanaf windkracht vier en bewolking lager dan vijfhonderd meter is springen uitgesloten. Kapitein Edwin Terlouw laat weten dat de weersverwachting niet gunstig is, maar dat per uur wordt bekeken wat de situatie is. ,,Al is er maar een half uur een gat in het wolkendek, dan kunnen we al springen."