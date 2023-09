Drugshandel in Ermelo daalt tegen de landelijke trend in

update Interview van Nanninga was voor Gert-Jan Ransijn (ex-JA21) de druppel: ‘Het amateuris­me straalt ervan af’

Het blijft rommelen bij JA21. Volgens het partijbestuur is Gert-Jan Ransijn uit Zeewolde, oud-JA21-fractievoorzitter in Flevoland en betrokken bij de oprichting, gevraagd de partij te verlaten. Dat spreekt hij tegen. Ransijn is zelf vertrokken uit onvrede over een ‘flagrant gebrek aan integriteit’ bij de partijleiding.