E-biker wordt in Ermelo geschept door auto en raakt zwaargewond

Ook in 2022 subsidie voor vergroenen van tuin en bedrijfs­ter­rein op de Noord-Veluwe

Huishoudens en ondernemingen op de Noord-Veluwe kunnen ook in 2022 subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen om de tuin of het bedrijfsterrein te vergroenen. De stimuleringsregeling, die sinds 1 maart van dit jaar bestaat, is een initiatief van de zeven Noord-Veluwse gemeenten, in samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

20 december