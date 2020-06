Een aanslag en boze burgers: Welkom in Ermelo, hier regeert de eend(enslachterij) en is iedereen boos op elkaar

Ermelo, waar Kolbaanweg en Julianalaan kruisen. Midden op de rotonde: een eend bovenop een wereldbol. Welkom in ducktown; hier regeert de eend. Rijd richting westen én de eigen verkeersbordjes van Duck-To en de frontlinie, de Fokko Kortlanglaan, komt in zicht. Hier voeren eendenslachterij, gemeente Ermelo, dierenactivisten en enkele tientallen omwonenden - verenigd in stichting DOEH - sinds 2016 een steeds verbetener wordende strijd. Eind mei worden op het terrein van het bedrijf midden in de nacht vijf vrachtwagens in brand gestoken. Omliggende woningen moeten worden ontruimd.