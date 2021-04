Een afstandje van minder dan 100 meter, maar de rotonde op de Groene Zoomweg in Harderwijk is onbereikbaar voor mensen uit Ermelo

Corona schopt trouwplan­nen van verliefde Velu­wenaren flink in de war: ‘Je kunt wel aan het verzetten blij­ven’

13 maart Daar komt de bruid… of toch niet. Bruidsparen in spé willen niets liever dan hun liefde voor elkaar vieren met een groots feest. Maar corona schopt alle trouwplannen in de war en dwingt tot het maken van keuzes. Ondanks alle beperkingen, toch trouwen of juist uitstellen? Op de Veluwe vooral het laatste: ,,Er zijn erbij die de grote dag al vijf keer hebben verzet.’’