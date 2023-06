Eén op de vier huizen in Ermelo aangemerkt als energiezuinig

Ermelo maakt zich op voor pijnlijke bezuinigin­gen: ‘Het is geen leuke boodschap, dat snappen wij heel goed’

Als wethouder hoop je natuurlijk op een fraai nalatenschap, een nieuwe woonwijk of een gelikt sportcentrum. Maar cadeautjes uitdelen zit er niet in voor de huidige bestuurdersploeg in Ermelo. In plaats daarvan moet er de komende jaren ruim 7,5 miljoen euro worden bezuinigd ,,Wij vinden dit ook niet leuk, maar we nemen onze verantwoordelijkheid.’’