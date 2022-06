Eendenslachter uit Ermelo vreest slachting onder eenden: ‘Draai besluit terug!’

Handel in harddrugs op de Veluwe: politie pakt mensen op uit Ermelo, Harderwijk en Nunspeet

Politieteam Veluwe-West heeft afgelopen maanden meerdere personen opgepakt in verband met handel in harddrugs. De verdachten zijn afkomstig uit Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. Hoofdverdachte is een 28-jarige inwoner van Harderwijk. Dat meldt het politieteam via Instagram.

28 mei