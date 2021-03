Eerste homo-echtpaar van de Veluwe viert ‘dankbaar maar bezorgd’ 20 jaar gelijke huwelijksrechten

Omstreden burgerpei­ling in Ermelo direct weer offline

5 maart De ‘burgerpeiling’ over de hoofdpijndossiers waar de gemeente Ermelo onderzoek naar moet doen, is binnen een dag weer offline gehaald. Volgens de gemeente was het mogelijk om de enquête meermalen in te vullen en zo de resultaten oneerlijk te beïnvloeden. Dat gebeurt op dezelfde dag dat een belangengroep met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur informatie over de burgerpeiling opvraagt.