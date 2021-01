Eigen corona-ziekenhuisje op woonzorgpark Ermelo: ‘Hier zijn patiënten toch nog een beetje in eigen omgeving’

Apeldoorn­se aannemer aan vooravond van ingrijpen­de verbouwing Hooge Riet Ermelo: bewonde­ring en respect voor vaklui van vroeger

11 januari Ze gaan als zoete broodjes over de toonbank: de appartementen in voormalig sanatorium de Hooge Riet in Ermelo, waarvan de bouw komende zomer gaat beginnen. Een klus die het Apeldoornse bouwbedrijf Draisma handenwrijvend tegemoet ziet. ,,Dit zijn de projecten waarover je later vol trots aan je kinderen vertelt.’’